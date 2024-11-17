شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الخفيف
مكة المكرمة: الشعيبة وجدة ورابغ وأضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: أملج.
الجوف: القريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الخفيف
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد.
مكة المكرمة: الشعيبة وجدة ورابغ وأضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: أملج.
الجوف: القريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.