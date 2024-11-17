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الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الخفيف

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد.
مكة المكرمة: الشعيبة وجدة ورابغ وأضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: أملج.
الجوف: القريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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