شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الخفيف أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد.

مكة المكرمة: الشعيبة وجدة ورابغ وأضم وميسان والطائف.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

تبوك: أملج.

الجوف: القريات وطبرجل.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.