شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3555 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4062.75 جنيه للبيع، و4040 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3724.25 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر إلى: 3555 جنيها للبيع، و3535 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيها للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2370 جنيها للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر إلى: 2031.5 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 28440 جنيها.