شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون وسفير الهند لدى المملكة يبحثان سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الخليجية-الهندية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس الشراكة بين دول مجلس التعاون والهند. العلاقات الخليجية الهندية كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.

وقد أشاد "البديوي" خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين دول المجلس والهند، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين الجانبين بما يخدم تطلعات شعبهم.