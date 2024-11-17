شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: المملكة حريصة على تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات للتحديات المشتركة، خصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية والمنخفضة الدخل.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية: "تسعى المملكة للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة التي تناقشها المجموعة، بصفتها أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب استمرار فرق المملكة التي تشارك في مجموعة العشرين في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة نتيجة لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحوّل الوطني".
وثمّن "الجدعان" الجهود المبذولة من الرئاسة البرازيلية لتنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين تأتي ترسيخًا لمكانتها الإقليمية والدولية وقوة اقتصادها الذي يعد واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا.
وأكد أن مشاركة المملكة في هذه القمة وغيرها من المحافل العالمية تأتي تعزيزًا لدورها المحوري في الساحة العالمية الاقتصادية والمالية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية: "تسعى المملكة للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة التي تناقشها المجموعة، بصفتها أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب استمرار فرق المملكة التي تشارك في مجموعة العشرين في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة نتيجة لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحوّل الوطني".
وثمّن "الجدعان" الجهود المبذولة من الرئاسة البرازيلية لتنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
قمة مجموعة العشرينوأوضح وزير المالية أن أولويات الرئاسة البرازيلية الثلاث هذا العام التي تتمثل في (مكافحة الجوع والفقر، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وتمثّل التوجه العام للمجموعة في تعزيز تعددية الأطراف، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة بشكل عام.
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين تأتي ترسيخًا لمكانتها الإقليمية والدولية وقوة اقتصادها الذي يعد واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا.
وأكد أن مشاركة المملكة في هذه القمة وغيرها من المحافل العالمية تأتي تعزيزًا لدورها المحوري في الساحة العالمية الاقتصادية والمالية.