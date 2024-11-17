شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-11-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والعربية للمحابس، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.75%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 17.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 69.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9017 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 93.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 46.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.041 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.87%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل 1 بسعر إغلاق 34.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.445 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.

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