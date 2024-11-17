بالصورة- سيبيل بو شعيا تبرز رشاقتها المميزة من داخل الصالة الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا، على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رياضي رائع من داخل الجيم غستعرضت من خلاله رشاقة جسمها المميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

