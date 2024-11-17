الحلبي اعلن اقفال المؤسسات التربوية غدا وبعد غد والتي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، في كل من بيروت الإدارية، ساحل الشوف، وساحل المتن الشمالي، وبعبدا وعاليه، وذلك يوم غد الإثنين ويوم الثلاثاء في ١٨ و ١٩ تشرين الثاني الحالي، واعتماد التعليم من بعد، ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الخاصة التي يشملها الإقفال، إلى توخي الحذر والحرص على السلامة، ومتابعة بيانات الوزارة.

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