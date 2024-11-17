اشارت معلومات "LBC" الى ان عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية، على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات LBC: عين التينة تسلّمت رد حزب الله على ان تسلم للسفارة الاميركية ليبنى على الامر قرار زيارة هوكشتاين الى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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