شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف ميركافا إسرائيلية ومقتل وجرح طاقمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند مثلث طير حرفا الجبين بصاروخ موجه، مما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها قتلى وجرحى.

ومن جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هدف القصف الإسرائيلي على بيروت كان رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله.

واوضح جيش الاحتلال، ان المستهدف بالاغتيال الأخير ببيروت أخذ دورا عسكريا بارزا بعد تصفية الصف الأول لحزب الله.