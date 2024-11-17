رئيس الجامعة اللبنانية اعلن الاستمرار في التعليم من بُعد طوال أيام الأسبوع المقبل اعتبارًا من يوم غد الإثنين

اعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران عطفًا على بيان معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاستمرار في التعليم من بُعد طوال أيام الأسبوع المقبل اعتبارًا من يوم غد الإثنين بتاريخ 18 تشرين الثاني 2024، على أن يقتصر الحضور الإداري ليومي الإثنين والثلاثاء في مراكز الجامعة اللبنانية وفروعها ومعاهدها في بيروت الإدارية لإنجاز المعاملات الملحة مع مراعاة شروط السلامة.

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