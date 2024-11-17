حميه تفقد أعمال ورش متعهدي الاشغال على الطريق الساحلية تجهيزا للعاصفة المرتقبة

قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بجولة تفقدية للاعمال التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة، تجهيزا للعاصفة المرتقبة، على طول الطريق الساحلية، وتفقد مثلث خلدة - نفق المطار- الحازمية- انطلياس- ضبية، وتم توزيع الورش على النقاط الحمراء كافة.
وأجرى حميه الاتصالات مع الورش المعنية المتواجدة في شمال لبنان ورأس مسقا الكورة دوار ابو علي الحدود اللبنانية السورية، إضافة الى الورش المتواجدة على طريق ضهر البيدر.
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