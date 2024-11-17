أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقاً شب في احدي السيارات على الاوتستراد العربي واقتصرت الأضرار على الماديات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الدفاع المدني أخمد حريقاً شب في احدي السيارات على الاوتستراد العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.