أدرعي: قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لحزب الله

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "بطاريات المدفعية دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها".

وذكر أدرعي، أنه "نظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية من اللواء الحدود وبدأت بتنفيذ قصف مدفعيّ من داخل الأراضي اللبنانية بهدف توسيع نطاق القصف وتوفير دعم مدفعي للقوات المشاركة في المناورة البرية وبهدف توجيه نيران كثيفة نحو منطقة القتال".

وزعم أنه "حتى الان ومنذ بداية العملية البرية قصفت قوات المدفعية الاف الأهداف منها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله وشقق عملياتية ومجمعات إطلاق قذائف نحو الأراضي الاسرائيلية وغيرها من الأهداف. كما قضت القوات منذ بداية المناورة البرية على مئات المسلحين ودمرت بنى تحتية عديدة مساندة ألوية المشاة العاملة داخل الأراضي اللبنانية".