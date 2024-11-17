شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يترقب حكم المحكمة الرياضية في قضيته ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك السابق، صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية لتأييد أحقيته فى الحصول على 700 ألف يورو قيمة مستحقات مالية متأخرة.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك باستئناف على الحكم الذى سبق وصدر لصالح فرجانى ساسى بأحقيته فى الحصول على 700 ألف يورو من القلعة البيضاء، حيث استند اللاعب فى شكواه ضد القلعة البيضاء بأنه تم خصم 400 ألف يورو من مستحقاته دون وجه حق، وبسبب غيابه عن التدريب.

وكان مصدر بالزمالك أكد أن اللاعب سبق وتم تغريمه بسبب جذب سماعة الحكم فى إحدى مباريات الزمالك وقت لعبه للأبيض، وتم تغريمه وقتها، إلا أن اللاعب لا يعترف بالغرامة، لعدم وجودها فى اللائحة، فرفع اللاعب قضية وتم الحكم لصالحه، وقام الزمالك بالاستئناف وإلغاء الحكم، إلا أن فرجانى ساسى رفع قضية أخرى، ومن المقرر أن يستند الزمالك فى الاستئناف على الحكم السابق الصادر لصالح النادى.

ويستعد حاليًا الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.