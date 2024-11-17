عدن.. موظفون نازحون يتظاهرون أمام قصر معاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم

المنامة - ياسر ابراهيم -

نفذ موظفون نازحون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم بصورة عاجلة ومستمرة، وتنديدا بالتعسفات التي يتعرضون لها.

ووجه المحتجون خلال الوقفة التي رفعت تحت شعار "صرف الراتب واجب" رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشوري، تضمنت شرحا لقضية الموظفين النازحين والتعسفات التي يتعرضون لها من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في عدن.

وطالبت الرسالة، بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط والعمل على تمكين من لم يتمكن من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

كما طالبت بصرف 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وكذا المطالبة صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة اسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.

نص الرسالة:

الأخوة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي المحترمين

الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين

الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين

الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى المحترمين

تحية نضالية وبعد:

الموضوع/ صرف مرتبات الموظفين النازحين إلى مناطق الشرعية بصورة عاجلة ومستمرة .

بخصوص الموضوع أعلاه نحن الموظفون النازحون من مناطق سيطرة عصابة الإجرام الكهنوتية الحوثية المدعومة إيرانيا إلى مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا هروباً من نار هذه العصابة والجوع القاتل التي تسببت به؛ لكننا منذ عام 2017م ونحن نتعرض للعديد من التعسفات والابتزازات ومصادرة الحقوق من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية كان آخرها تشديد إجراءات اصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة التابعين للسلطات المحلية من قبل وزارة الخدمة المدنية مختلقة شروط للصرف في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل سافر في صلاحياتها ليلحق هؤلاء الموظفين بإخوانهم الموظفين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية الذين يتعرضون للتعسف بمصادرة وايقاف مرتباتهم او رضوخهم للإبتزاز من قبل ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية منذ عامين. وكما يعلم الجميع أن معظم الموظفيزن النازحين عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً إلى الارياف نتيجة غلاء المعيشة وعدم تمكينهم من أعمالهم في جهات أعمالهم وصرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن مما اصطرنا إلى تنظيم وقفة احتجاجية لنناشدكم في ظل هذه الظروف الصعبة بعد دعاءنا لله عز وجل الاستجابة لمطالبنا المتمثلة بالاتي:

1_ التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط والعمل على تمكين من لم يتمكن من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

2_ صرف 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م.

3_ صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة اسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.

4_ صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشات الحوثي الانقلابية هروبا من بطشها.

5_ صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية .

6_ تشكيل لجنة حكومية لإستيعاب بقية الموظفين النازحين الذين لم تصرف مرتباتهم حتى الآن رغم تواجدهم في مناطق الشرعية ويعلمون بها والعمل الجاد على صرفها سريعا .

وفقكم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاكم .

الوقفة الاحتجاجية للموظفين النازحين إلى مناطق الحكومة الشرعية.

العاصمة المؤقتة عدن.

الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024م