الهجرة الدولية: تضرر أكثر من 73 موقع نزوح في مأرب جراء الفيضانات والعواصف

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 73 موقعاً للنزوح في محافظة مأرب (شرقي اليمن) ـ التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في البلاد ـ تعرضت لأضرار جسيمة جراء الأحداث المناخية القاسية.

جاء ذلك في تقرير حديث لها عقب نزول ميداني نفذته المنظمة مؤخراً للوقوف على الإنجازات التي قدمها برنامج المأوى الانتقالي للمنظمة في المحافظة.

وقالت المنظمة إن محافظة مأرب التي أصبحت ملاذاً للعائلات التي شُرِّدت بسبب العنف، تواجه الآن تحديات جديدة، حيث تسببت الفيضانات والعواصف الشديدة في ترك العديد من العائلات معرضة للمخاطر ودون حماية كافية.

وأضافت "قد تعرض أكثر من 73 موقع نزوح لأضرار جسيمة جراء الأحداث المناخية القاسية، مما ترك العديد من الأشخاص بدون مأوى آمن وزاد من مخاطر الأمراض والنزوح المتجدد".

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تواجه العائلات في مأرب تحديات تفوق ما ينبغي أن يتحمله أي شخص – من حرب وفقدان المنازل، وفوق ذلك كله والآن تأثيرات الطقس القاسي".

وأضاف: "تعطي هذه المآوي العائلات فرصة لاستعادة استقرارها، مما يمنحهم أساساً لإعادة بناء حياتهم في مساحة آمنة وكريمة"، مشدداً على أن استمرار الدعم أمر ضروري للوصول إلى أولئك الذين لا يزالون عرضة لهذه الظروف المدمرة".

وأشارت المنظمة إلى أنها أنشأت منذ عام 2021، أكثر من 5,000 مأوى انتقالي في مأرب بُنيت بمواد محلية قادرة على تحمل الطقس القاسي في اليمن، ويمكن تعديلها لتؤدي احتياجات متنوعة، مثل التحول إلى أماكن معيشة أو ورش عمل أو مطابخ.

وتابعت: "بالإضافة إلى المآوي الانتقالية، توزع المنظمة الدولية للهجرة حقائب المأوى الطارئ، والخيام العائلية، والمواد غير الغذائية الأساسية للسكان النازحين والمجتمعات المستضيفة. وُيلبي هذا الدعم الهام الاحتياجات الأساسية، مثل الحماية من العوامل الجوية وتغطية الاحتياجات من المواد المنزلية الأساسية، مما يمنح العائلات الدعم اللازم للتكيف مع النزوح والصعوبات".

ودعت المنظمة المانحين إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الحاجة المستمرة إلى حلول مأوى آمنة، ومواجهة ارتفاع أعداد النازحين واستمرار التحديات المناخية.