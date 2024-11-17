وزير الاتصالات إسرائيلي يهاجم المستشارة القضائية للحكومة ويحرض على قتلها لمعارضتها نتانياهو

شن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي هجومًا حادًا على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف - ميارا مستخدمًا عبارة مستوحاة من التلمود تحرض على القتل، وذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

واوضح كرعي في تصريح له، "إن جاء ليقتلك - حتى بالتراخي والموافقة بالصمت - يجب عليك فصله فورًا"، علما بأن العبارة الأصلية تقول: "إن جاء ليقتلك فبكر واقتله"، الأمر الذي اعتبره زعيم المعارضة يائير لابيد تحريضا على قتل المستشارة القضائية.

واردف كرعي: "بينما تشتعل الشوارع، ويجد الفوضويون الجرأة لتجاوز حواجز الشرطة، وإلقاء المشاعل، وإطلاق قنابل الإنارة، واقتحام منزل رئيس الحكومة، تواصل المستشارة القضائية الجلوس مكتوفة الأيدي، مانحةً الشرعية لهم، ورافضةً وقف هذا التدهور الخطير".

واتهم كرعي المستشارة القضائية قائلاً: "إلى أين سنصل؟ هذه الفوضى تقربنا بخطوات كبيرة من كارثة - من قتل رئيس الحكومة. هل ننتظر يومًا أسودًا آخر في تاريخ الدولة؟ من الواضح - من لا يحمي الديمقراطية يصبح شريكًا في صمته".

ودعا إلى إقالة المستشارة القضائية التي تتلقى هجمات متواصلة من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف، وقال: "حان الوقت للقول كفى! يجب على المستشارة القضائية أن تذهب إلى منزلها اليوم".

واعتبر كرعي أن الدولة "أهم من أن تُترك في أيدي أولئك الذين يسمحون للفوضى بالسيطرة على الشوارع"، واقتبس عبارة أخرى من التلمود البابلي تقول: "لولا هيبة السلطة، لابتلع الناس بعضهم بعضًا أحياء".

وفي تعليقه على أقوال كرعي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، لابيد، إن "الوزير كرعي يحرض علنًا على قتل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، يجب إقالته فورا".