شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام