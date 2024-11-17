انت الان تتابع خبر نائب يطالب وزير الداخلية بإعفاء قائد منطقة الحدود الرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "رأس هرم قيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة يجد نفسه اعلى من الدولة والقانون اذ تتصف قيادته وادارته للمهام المكلف بها بالتسلط والسيطرة الفردية على الاخرين وصولا الى الاستبداد واتخاذه من أسلوب العقوبات كنمط وحيد للقيادة".وأضاف: "وهذا ما وجدناه بالعقوبات الصادرة منه بالمباشر الحبس وقطع الراتب والنقل وغيرها من العقوبات".

وأشار النائب الى انه "نظرا لتعسفه في استعمال السلطة نطالب وزير الداخلية بإعفائه من المنصب ونقله من المحافظة وتكليف الشخصية المناسبة لإدارة هذه المؤسسة من الضباط الكفؤين من أبناء محافظة البصرة".