شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شھر أكتوبر الماضي أكثر من (6,352,500) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,814,800 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 72,082 عملية تحقق من صلاحية الھوية، و46,904 عمليات تجديد لبطاقة الھوية الوطنية إلكترونيًا، و30,781 تعريفًا بفرد الأسرة، و29,714 عملية في خدمة بياناتي، و17,756 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9,243 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الھوية الوطنية، وإصدار 5,815 سجل أسرة، و3,130 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الھوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 314,148 إقامة، وإصدار 231,241 تأشيرة خروج وعودة، و107,099 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و28,100 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و19,960 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12,927 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9,295 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النھائي، و5,217 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النھائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,489 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل. خدمات الأمن العام وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113,538 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و109,955 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و73,849 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67,414 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و65,544 تجديدًا لرخصة القيادة، و33,270 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و11,110 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المھملة أو التالفة، و9,044 عملية في خدمات السلاح الناري، و7,655 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شھر أكتوبر الماضي 140,330 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 81,892 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4,275 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,537,700 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,251,018 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و378,891 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و285,665 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 123,534 تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 103,546 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 73,005 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و63,298 عملية نقل الخدمات، وإجراء 53,561 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 38,144 رخصة سير، و35,133 شھادة خلو سوابق، و25,602 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و18,157 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و17,584 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و8,288 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,102 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النھائي، و6,596 عملية تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,953 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,943 عملية تعديل مھنة، و3,914 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 3,904 عمليات في الأسلحة الھوائية، و2,864 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، و1,960 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.