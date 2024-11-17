شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر" و"رعاية ذوي الإعاقة" توقعان اتفاقية لتطوير السياحة الساحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانيات الوصول والاندماج في الأنشطة السياحية الساحلية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لتمكين الكوادر الوطنية.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للبحر الأحمر الرئيس التنفيذي محمد بن ناصر آل ناصر، فيما مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق تعاون استراتيجي في مجالات متعددة، تشمل تهيئة البنية التحتية للسياحة الساحلية لتكون موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المحتوى الرقمي الخاص بالأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتأهيل لخلق فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدورها الاجتماعي والوطني، وحرصها على تعزيز الاستدامة في السياحة الساحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للبحر الأحمر الرئيس التنفيذي محمد بن ناصر آل ناصر، فيما مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق تعاون استراتيجي في مجالات متعددة، تشمل تهيئة البنية التحتية للسياحة الساحلية لتكون موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المحتوى الرقمي الخاص بالأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتأهيل لخلق فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي.
رؤية السعودية 2030وأكدت الاتفاقية على أهمية وضع معايير وضوابط محددة لتقديم الخدمات لهذه الفئة، بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتطوير القطاعات السياحية والاقتصادية، والاستثمار في الطاقات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدورها الاجتماعي والوطني، وحرصها على تعزيز الاستدامة في السياحة الساحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع.