صلاة من أجل السلام في أوكرانيا ولبنان في كنيسة القديسة ريتا في جبيل

أعلنت سفارة أوكرانيا، في بيان، أنه " أُقيمت في كنيسة القديسة ريتا بمدينة جبيل اللبنانية صلاة من أجل السلام في أوكرانيا، وذلك بمناسبة مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب التي شنتها روسيا ضد الشعب الأوكراني. حضر الصلاة دبلوماسيون من السفارة الأوكرانية مع عائلاتهم، وأفراد من الجالية الأوكرانية، وأعضاء من حركة الكشاف اللبنانية (پلاست)، وكل من أراد التعبير عن دعمه لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة.

واشار البيان الى ان الصلاة جرت "في أجواء من الصمت والسمو الروحي، والتضامن مع المتضررين من الحرب. وارتفعت الدعوات والصلوات للضحايا والمتضررين من النزاع، تضمنت طلب السلام العادل والمُرتقب على أرض أوكرانيا. وتوجه الحاضرون بالدعاء إلى الله ليوقف العنف ويعجل في تحقيق السلام للشعب الأوكراني".

اضاف البيان انه "إلى جانب الصلوات من أجل أوكرانيا، كانت هذه المناسبة فرصة لتذكير المجتمع المحلي بأهمية السلام في لبنان، الذي يعاني أيضاً من العنف وعدم الاستقرار السياسي. أظهرت هذه الفعالية مدى أهمية توحيد الجهود من أجل قضية مشتركة، قضية السلام والوئام، ليس فقط من أجل أوكرانيا، بل من أجل العالم أجمع".

وختم البيان:" كما شكّلت هذه الفعالية الروحية رمزاً لوحدة الشعوب وتعبيراً قوياً عن الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من المجتمع الدولي. تركت الصلاة أثراً عميقاً في قلوب الحاضرين، مذكّرةً بقيم التضامن الإنساني والتعاطف والسعي نحو السلام".