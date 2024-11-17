أسما شريف منير توجّه رسالة مؤثرة لوالدها: عايشة بحسك

رسالة أسما شريف منير

شريف منير خلال تواجده ‏بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 45، وأرفقت معها تعليقاً جاء كالتالي: "ضهري وسندي، أبويا واللي فاضلي، عايشة بحسك و‏على اسمك.‏ ربنا يبارك فيك وفي عمرك وصحتك". https://www.instagram.com/p/DCeQ_wXIGLA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeQ_wXIGLA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeQ_wXIGLA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading جاءت رسالة أسما شريف منير عبْر صورة قامت بنشرها عبْر حسابها بـ"إنستغرام" لوالدها الفنانخلال تواجده ‏بـالدورة 45، وأرفقت معها تعليقاً جاء كالتالي: "ضهري وسندي، أبويا واللي فاضلي، عايشة بحسك و‏على اسمك.‏ ربنا يبارك فيك وفي عمرك وصحتك".

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - قامتبتوجيه رسالة مؤثرة لوالدها الفنانعبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وجاءت رسالتها محملة ‏بالكثير من الفخر والامتنان لوالدها، الذي طالما كان في العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونية مدافعاً عن مواقف ابنته.‏

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ظهور شريف منير وزوجته بمهرجان القاهرة السينمائي

ظهر الفنان شريف منير برفقة زوجته السابقة الفنانة المعتزلة لورا عماد في العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" الذي أقيم ضمن ‏فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية.ويُعتبر هذا الظهور هو الأول لهما بعد مرور عام كامل على انفصالهما، وكان لافتاً للانتباه حضور الثنائي معاً في نفس التوقيت وكان ‏شريف منير ممسكا بيدها، وحرصًا على التقاط العديد من الصور معًا على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان.هذا الظهور أثار حالة كبيرة من الجدل حول عودة علاقتهما كزوجين مجدداً على الرغم من الخلافات الكبيرة التي كانت دائرة بينهما ‏خلال العام الماضي، لكن الثنائي لم يكشف حقيقة عودتهما من جديد، فخمَّن عدد من محبيهما أنه من الممكن أن يكون قد تم الصلح ‏بينهما واتفقا على استمرار العلاقة كأصدقاء من أجل بناتهما وصحتهما النفسية، خاصةً وأنه معروف عن شريف منير حرصه الدائم ‏على سعادة أبنائه.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».