شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الود التنموية (WDF) تنظم ورشة تدريبية لتعزيز السلام والتماسك المجتمعي في تعز. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعز/خاص.

في إطار مشروع تعزيز السلام والتماسك المجتمعي، دشّنت مؤسسة الود التنموية (WDF) ورشة تدريبية متخصصة في مجال إدارة المبادرات ومناصرة قضايا المجتمع. استهدفت الورشة 15 عضواً من لجان السلام في مديريات المعافر، المسراخ، وجبل حبشي بمحافظة تعز. يأتي هذا المشروع ضمن برنامج منتدى سلام اليمن، بالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا.

افتُتحت الورشة بحضور رسمي مميز، حيث شارك في الافتتاح كل من:

المحامي فارس المليكي، مدير عام مديرية جبل حبشي.

والأستاذ يحيى إسماعيل، مدير عام مديرية المسراخ.

رحب المدير التنفيذي للمؤسسة، الماستر عبد الكريم السالمي، بمديري المديريتين، و عبر عن تقديره لروح المبادرة وتلبيتهم الدعوة لحضور هذا الحدث الهام. وأشاد السالمي بالحضور المتميّز للجان السلام في المديريات المستهدفة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقومون به في تعزيز الاستقرار المحلي.

من جانبهما، أعرب مديرا المديريتين عن امتنانهم للجهود الحثيثة التي يبذلها سفراء السلام في تسوية النزاعات التي استمرت لعقود، وأشادا بالمشاريع المستدامة التي تنفذها مؤسسة الود، والتي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية. كما قدما شكرهما وتقديرهما لإدارة المؤسسة على مبادراتها ومشاريعها الهادفة.

تهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية؛ لإدارة المبادرات المجتمعية ومعالجة قضايا المجتمع، وتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي. كما توفر الورشة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين اللجان، مما يعزز من العمل الجماعي، والمشاركة الفعالة في نشر ثقافة السلام.

و أكدت مؤسسة الود أن هذه الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، بقيادة المدرب المتألق معاذ الصوفي. كما أشارت المؤسسة إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لمشاريع سابقة حققت إنجازات ملموسة ،وقصص نجاح رائعة في مجالات التنمية وبناء السلام المجتمعي في المناطق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش بين أبناء المجتمعات المحلية.

مؤسسة الود:

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