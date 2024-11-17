بالصور- ياسمينا زيتون تستعرض جمالها بفستان أبيض شفاف

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون متابعيها بإطلالتها الاخيرة من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، وكانت ترتدي فستاناً شفافاً متوسط الطول وباللون الأبيض، وبكمين طويلين، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة مميزة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشوراً جددت فيه دعمها لبلدها لبنان، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها من حرب وقصف ودمار.

وكتبت ياسمينا في منشورها عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي، رسالة بمناسبة عيد ميلادها، جاء فيها: "لقد مررنا أنا وعائلتي بشهر صعب للغاية، مثل العديد من اللبنانيين".

وأضافت: "في عيد ميلادي اليوم، قررت أن أواصل ما بدأت به: رفع العلم اللبناني على طريقتي الخاصة. أحمل لبنان في قلبي والعالم يستجيب. سأستمر في هذا الطريق حتى يتمكن المزيد والمزيد من الناس من سماعي. أحبكم".

