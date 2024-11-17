تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 Pro ينطلق للأسواق العالمية بسعة أقل للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Realme على إطلاق هاتف Realme GT 7 Pro للأسواق العالمية قريباً، إلا أن هذا النموذج يأتي بسعة أقل للبطارية مقارنة بالنموذج الخاص بالسوق الصيني.

قدمت Realme هاتف GT 7 Pro في السوق الصيني بقدرة بطارية 6500 mAh، بينما يتوفر الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بدءاً من 26 من نوفمبر بسعة أقل 700 mAh للبطارية.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في أسواق جديدة بقدرة بطارية 5800 mAh، إلا أن قدرة الشحن السريع تصل إلى 120W وهي نفس سرعة الشحن المقدمة من Realme للإصدار الخاص بالسوق الصيني.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتجه واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين إلى خفض سعة البطارية عند إطلاق الهواتف للأسواق العالمية، حيث انطلق هاتف iQOO 13 للأسواق العالمية بقدرة بطارية 6000 mAh، بينما قدم الهاتف في السوق الصيني بسعة بطارية 6150 mAh.

من جانب أخر يتميز إصدار Realme GT 7 Pro بوزن 223 جرام، بينما ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بوزن 200 جرام تقريباً مع إنخفاض سعة البطارية.

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