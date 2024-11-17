تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم هاتف Nubia Z70 Ultra والمواصفات الرئيسية لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد ZTE حدث في 21 من نوفمبر لإطلاق هاتف Nubia Z70 Ultra، ولقد إستعرضت التسريبات المصورة التي نشرت على منصة Weibo تصميم هذا الإصدار، كما كشفت الإعلانات التشويقية عن المواصفات الرئيسية.

يأتي هاتف Z70 Ultra بنفس ملامح تصميم الإصدار الخاص السابق “Z60 Ultra Leading” مع بعض الإختلافات، حيث تم تغيير موقع الكاميرة الرئيسية إلى الجزء الأيسر العلوي، بينما تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع في نفس موقع كاميرة telephoto في الإصدار السابق.

وتتميز كاميرة telephoto بتصميم أصغر مع عدسات periscope، وتدعم تكبير رقمي حتى 100 مرة، بينما كشفت الإعلانات التشويقية عن دعم هاتف Z70 Ultra بمميزات تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تشمل ميزة إدارة الوقت، وإستخدام الهاتف دون لوحة مفاتيح، وميزة الترجمة في الوقت الفعلي لمكالمات WeChat وهي ميزة تقدم للمرة الأولى.

كما ينطلق Z70 Ultra بميزة العرض بكامل الشاشة، وتتميز الشاشة بحجم 6.85 إنش، وجودة عرض 1.5K، وتدعم معدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 2000 nits، كما تتميز الشاشة بكثافة عرض 430 بيكسل لكل إنش، وينطلق هاتف Ultra بحواف فائقة النحافة بسماكة 1.25مم.

أيضاً تدعم الشركة هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، ومعايير UFS 4.0 في سعة التخزين، وتتميز الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات متغيرة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

المصدر