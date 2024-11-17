تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 25 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة Oppo Reno 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Oppo المرتقب من السوق الصيني في 25 من نوفمبر الجاري لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 13، كما تقدم Oppo جهاز Oppo Pad 3 اللوحي، وسماعة Oppo Enco R3 Pro اللاسلكية خلال الحدث.

قدمت شركة Oppo سلسلة هواتف Reno 12 للأسواق في شهر مايو من هذا العام، بينما تقدم العملاق الصيني الجيل الجديد في شهر نوفمبر الجاري.

وإلى جانب سلسلة Reno 13 تخطط Oppo أيضاً للإعلان عن جهاز Oppo Pad 3 اللوحي، وسماعة Oppo Enco R3 Pro اللاسلكية، ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التصميم المميز لهذه الإصدارات.

أيضاً رصد إصدار Pro بالفعل في منصة Geekbench التي كشفت عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، حيث سجل الهاتف في قاعدة البيانات بنموذج رقم PKK110، بينما ظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية بنموذج رقم CPH2697.

أيضاً أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Reno 13 Pro هو الإصدار الأول الهواتف الذكية المميزة بمعالج Dimensity 8350، إلا أن التفاصيل الجديدة لمواصفات وحدة المعالجة وكرت الشاشة تشير إلى أن إصدار Pro يأتي بمعالج Dimensity 8300، لذا قد يضم الهاتف إصدار محسن من المعالج.

كما يأتي Reno 13 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويدعم نظام تشغيل Android 15، ويتميز هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.83 إنش، بإنحناء micro في الإتجاهات الأربعة من الشاشة.

ويضم إصدار Pro كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تتضمن الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 5900 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة بين 80W أو 100W، كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ويتميز بإطار معدني أوسط، وينطلق بمعايير IP68/69.

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