شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تجمع صاروخ جلين الجديد استعدادًا للرحلة الأولى القادمة فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ صاروخ نيو جلين الذي طال انتظاره من بلو أوريجين خطوة كبيرة نحو رحلته الافتتاحية بتجميع مرحلتيه الأولى والثانية، حيث تم تكديس الصاروخ المصمم لمهام الرفع الثقيل مؤخرًا في منشأة بلو أوريجين بالقرب من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وتم ضم المرحلتين اللتين أُطلق عليهما اسم "GS-1" و"GS-2" لأول مرة، مما يمثل علامة فارقة حيث تستعد الشركة للصاروخ للإطلاق الأول، ربما في نوفمبر 2024، من محطة كيب كانافيرال الفضائية.

تصميم متقدم لإمكانيات الرفع الثقيل

كشفت الشركة عن الأخبار على حساب X الرسمي الخاص بها، ويبلغ ارتفاع نيو جلين 270 قدمًا في شكله المكون من مرحلتين، وهو إضافة رئيسية إلى مجموعة صواريخ الرفع الثقيل الحالية، وعلى عكس الصواريخ القابلة للتصرف التقليدية، فإن معزز المرحلة الأولى قابل لإعادة الاستخدام بالكامل، مما يعد بخفض تكاليف الإطلاق وزيادة وتيرة الإطلاق.

وإذا تم استخدام التكوين المكون من ثلاث مراحل، فسيؤدي ذلك إلى رفع ارتفاع الصاروخ إلى 313 قدمًا، وللسياق، يتراوح ارتفاع فالكون 9 من سبيس إكس بين 209 و230 قدمًا، اعتمادًا على التكوين.

مركبة الفضاء Blue Ring ومهمة الأمن القومي

ستحمل المهمة القادمة، المعروفة باسم DarkSky-1، منصة المركبة الفضائية Blue Ring من Blue Origin، الرحلة هي جزء من اختبار الشهادة بموجب برنامج إطلاق الفضاء للأمن القومي، برعاية وحدة ابتكار الدفاع، ويمكن نشر منصة Blue Ring، المصممة لتكون بمثابة وحدة خدمة مرنة للأقمار الصناعية، في المدار أو البقاء متصلة لمهام ممتدة، وروجت الشركة لقدرات Blue Ring المتقدمة في المناورة عبر مدارات مختلفة، مما يجذب العملاء التجاريين والحكوميين.

الخطوات التالية وإطلاق الاختبار

مع تقدم Blue Origin في تطوير New Glenn، سيتم إجراء اختبار إطلاق ثابت لمحركات BE-4 للصاروخ، وإشعال محركات المرحلة الأولى السبعة لاختبار أولي، وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق في أكتوبر، ولكن تم تأجيله بعد أن قررت وكالة ناسا التراجع عن ذلك لتجنب تجاوز التكاليف المحتملة، مع تأجيل خطط إطلاق مسباري ESCAPADE Mars التوأمين الآن إلى عام 2025.