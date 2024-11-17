شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخها Flight 6 Starship فى رحلته السادسة 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع مجموعة من الأشخاص لإطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبيس إكس" استعدادًا لرحلته التجريبية السادسة على الإطلاق الأسبوع المقبل.

وقامت شركة سبيس إكس بوضع عنصرين من مركبة ستارشيب المعزز الثقيل ومركبة الفضاء في المرحلة العليا من المركبة على حامل الإطلاق المداري في موقع ستاربيس في جنوب تكساس.

وأكدت الشركة هذا الإنجاز في منشور على X والذي تضمن أربع صور لعملية التكديس ونتائجها.

وأعلن المنشور أيضًا عن تغيير في موعد الرحلة: حيث تم تأجيلها من يوم الاثنين 18 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 19 نوفمبر ، وسيتم الإقلاع خلال فترة زمنية مدتها 30 دقيقة تفتح في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وانطلقت المركبة Super Heavy والمركبة Ship إلى منصة الإطلاق بشكل منفصل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأدى تكديسهما إلى إنشاء مركبة يبلغ ارتفاعها حوالي 400 قدم (122 مترًا) أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

تعمل شركة سبيس إكس على تطوير مركبة ستارشيب، المصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، لمساعدة البشرية على استيطان القمر والمريخ .

وكانت رحلات ستارشيب الخمس السابقة قد تمت في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023 وفي شهري مارس ويونيو وأكتوبر من هذا العام.

لقد قدمت الرحلة الخامسة الكثير من الإثارة، حيث عادت المركبة سوبر هيفي إلى الأرض للهبوط بجوار برج الإطلاق التابع لمحطة ستار بيس، والذي تمكن من التقاط الصاروخ العملاق باستخدام ذراعيه "الشوكية" ، وستحاول سبيس إكس تكرار هذه المناورة الملحمية في الرحلة السادسة.

وفي هذه الأثناء، ستهبط السفينة في المحيط الهندي، كما فعلت في الرحلة الخامسة.