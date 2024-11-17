شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤمن شبكتك اللاسلكية.. نصائح عملية وإعدادات الراوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت داخل المنازل، أصبحت شبكات الواي فاي أكثر عرضة للاختراقات والهجمات الإلكترونية، لذا، فإن تأمين شبكة الواي فاي في المنزل هو أمر ضروري للحفاظ على خصوصيتك وحماية بياناتك من أي تهديدات، وفيما يلي سنقدم لك خطوات سهلة وواضحة لتأمين شبكتك بالإضافة إلى نصائح وأدوات مفيدة لمراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة.

1. خطوات تغيير إعدادات الأمان على جهاز الراوتر

تأمين شبكة الواي فاي يبدأ من إعدادات جهاز الراوتر، لذلك، من المهم تحديث إعدادات الأمان وضبطها بشكل صحيح، إليك الخطوات الأساسية:

* الدخول إلى إعدادات الراوتر

- افتح المتصفح وأدخل عنوان IP الخاص بالراوتر، وعادةً ما يكون 192.168.1.1 أو 192.168.0.1، يمكن العثور على عنوان IP في ملصق موجود على الراوتر نفسه أو في دليل المستخدم

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى لوحة التحكم، إذا لم تقم بتغيير هذه الإعدادات مسبقًا، فإن اسم المستخدم الافتراضي يكون عادةً "admin" وكلمة المرور "admin" أو "password"، ولكن يفضل تغييرها لاحقًا لضمان الأمان

* تغيير اسم الشبكة الافتراضي (SSID)

- ابحث عن إعدادات SSID أو اسم الشبكة وقم بتغييره إلى اسم جديد وفريد، تجنب استخدام أسماء تتضمن معلومات شخصية مثل اسمك أو عنوانك

* تفعيل التشفير الأمان الأقوى (WPA3)

- تأكد من أنك تستخدم أحدث بروتوكولات الأمان مثل WPA3 بدلاً من WPA أو WEP، حيث أن بروتوكول WPA3 يقدم حماية أفضل للشبكة من الهجمات الحديثة

- يمكنك العثور على إعدادات التشفير في قسم "Wireless Security" أو "Security Settings" في لوحة التحكم

* إيقاف خاصية WPS

- خاصية WPS (Wi-Fi Protected Setup) تسهل الاتصال بالشبكة ولكنها تشكل خطرًا أمنيًا، لذا يُفضل تعطيلها من إعدادات الأمان

* تحديث برمجيات الراوتر

- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من برمجيات الراوتر (Firmware)، حيث أن التحديثات غالبًا ما تحتوي على تحسينات أمنية وإصلاحات لثغرات

2. نصائح لتحديث كلمة مرور الشبكة بشكل دوري

كلمة مرور الشبكة هي خط الدفاع الأول ضد المخترقين، لذا من الضروري تحديثها بشكل منتظم، وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ على أمان كلمة المرور:

- اختر كلمة مرور قوية تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة

- تجنب استخدام الكلمات الشائعة أو التواريخ المهمة التي يمكن تخمينها بسهولة، مثل أعياد الميلاد أو الأسماء الشخصية

- قم بتغيير كلمة المرور كل 3 إلى 6 أشهر لضمان أمان الشبكة

- احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن أو استخدم تطبيقًا لإدارة كلمات المرور مثل LastPass أو 1Password

3. الأدوات المتاحة لمراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة

للتأكد من أن شبكتك المنزلية آمنة، يجب عليك مراقبة الأجهزة المتصلة بشكل دوري للتعرف على أي جهاز غير معروف، إليك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

* تطبيق Fing

- Fing هو تطبيق مجاني متاح لأجهزة أندرويد وiOS، يساعدك في عرض الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك، وإرسال تنبيهات عند اكتشاف أجهزة جديدة

- يقدم تقارير مفصلة حول كل جهاز بما في ذلك عنوان IP وعنوان MAC ونوع الجهاز

* أداة Advanced IP Scanner

- Advanced IP Scanner هو برنامج مجاني لأجهزة ويندوز، يقوم بفحص شبكتك وعرض جميع الأجهزة المتصلة

- يتيح لك تحديد الأجهزة غير المعروفة، ويساعد في اكتشاف نقاط الضعف المحتملة

* واجهة إدارة الراوتر

- معظم أجهزة الراوتر الحديثة تحتوي على واجهة إدارة مدمجة تعرض قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بالشبكة

- استخدم هذه الواجهة بشكل دوري لمراقبة عناوين MAC للأجهزة المتصلة ولإعداد قائمة بيضاء (Whitelist) للأجهزة المصرح لها بالاتصال فقط