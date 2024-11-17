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الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في 3 خرائط في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وطلب في التهديد اخلاء المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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