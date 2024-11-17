روجينا تكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد رمضان 2025

تحدثت روجينا عن تفاصيل مسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج« ليالي Ten».

روجينا تقدم لايت كوميدي لـ أول مرة

وقالت روجينا:« مسلسلي في رمضان يتناول قضية صعبة جدًا، والعمل فكرة مي ممدوح وإخراجها، وسعيدة بالتعاون معها وأشعر أننا سنقدم موضوعًا مختلفًا».

وتابعت روجينا:« العمل يناقش إحدى القضايا المهمة للسيدات والبنات في أعمار مختلفة، لذلك فالموضوع يمس كل امرأة، وسنقدمه بشكل لايت كوميدي، وسأبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر الجاري».

آخر أعمال الفنانة روجينا

كانت آخر أعمال روجينا مسلسل «سر إلهي»، تأليف أمين جمال، وشاركها في العمل محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

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