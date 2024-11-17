تامر حسني يواصل دعمه للمواهب الشابة ويشيد بإنجاز "المخترع الصغير"

ميرنا وليد - بيروت - دعم الفنان المصري تأمر حسني، الأطفال المخترعين الصغار، ومنهم الطفل المصري الذي يبلغ من العمر 15 عاما، والذي إبتكر نظارة تساعد المكفوفين باستخدام إمكانيات بسيطة.



وشارك تآمر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو لشاب يتحدث عن هذه المواهب لأطفال صغار، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "بضم صوتي للراجل المحترم ده و واثق إن الدوله هتهتم بالأولاد العباقره دول ،،، و بحيي المخترع الصغير التاني ماشاء الله أجيال مصر بخير يا جماعه فرحان أوي بيهم ربنا يحفظهم و يوفقهم و يكونوا دافع كبير لولاد صغيرين كتير إنهم يتشجعوا و يتنافسوا في عمل شيء مفيد للناس و لبلدهم فعلاً بدل ضياع كل الوقت في التليفون و الآي باد إنقذوا ولادكم من التليفون و الآي باد و ما اشبه".