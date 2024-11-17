ما بين الطفولة والمراهقة: مشاهير يشاركون صوراً نادرة لهم تعرّفي إليهم! 

إلهام شاهين تسترجع الذكريات

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زينة بالمرحلة الإعدادية وتكشف سراً

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روجينا تستعيد ذكريات المعهد مع حلمي والسقا

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محمد هنيدي يستعيد ذكريات الطفولة

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حمادة هلال يستعيد ذكريات الطفولة

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تارا عماد تستعيد ذكريات الطفولة مع والدتها الراحلة

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هبة مجدى تنشر صوراً من طفولتها برفقة الراحلة ناهد رشدي ووالدها الراحل

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رانيا يوسف تنشر صورة من طفولتها

لقاء سويدان تنشر صورها مع والدتها

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هدى المفتي ومرحلة الطفولة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - استعادت الفنانةمؤخراً الذكريات التي عاشتها مع أطفال العائلة منذ سنوات، وكان يرافقها دائماً في هذه المرحلة شقيقها الأصغر الفنان أمير شاهين، وأبناء أشقائها: مدير التصوير محمود شاهين، وإلهام صفي الدين.ولم تكن النجمةالأولى من بين المشاهير، التي تستعيد ذكريات الطفولة والمراهقة بين أسرتها، ولكن سبقها غيرها من المشاهير، وسوف نستعرضهم إليكم في هذا الموضوع.نشرت إلهام شاهين مؤخرا مجموعة صور جمعتها بأبناء إخوتها: مدير التصوير محمود شاهين، والفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وشقيقها أمير شاهين، في منزلهم القديم. وكتبت تعليقاً على الصور قالت فيه: "أجمل ذكرياتي وأحلى أوقاتي في اللعب الشقاوة مع أبناء عائلتي، أمير ومحمود وإلهام الصغيرة. حقيقي كانت أيام حلوة".وقد تفاعل عددٌ كبير من متابعي إلهام مع الصور وتغزلوا في جمال إلهام الصغيرة؛ خاصةً وأنها تشبه خالتها بشكلٍ كبير، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بترابط العائلة.كما شاركت الفنانة زينة، صوراً لها وهي بالمرحلة الإعدادية، وكشفت في التعليقات سراً عن علاقتها بالمطربة الشعبية أمينة؛ حيث تبيّن أن النجمتين كانتا معاً بنفس المدرسة، وعلّقت: "صور الإعدادية، امنعوا الضحك واوعوا تندموني إني وريتكم صوري. مدرسة الليسيه فرانسيه".كشفت الفنانة روجينا عن صور نادرة تجمعها بالفنانين أحمد حلمي وأحمد السقا أثناء فترة دراستهم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "سنة أولى في معهد فنون مسرحية. أول رحلة في المعهد بعد شهر من الدراسة. قيمه الاشتراك 15 جنيهاً".وأكملت: "الدكتوره سميرة محسن المشرفة على الرحلة. الصورة دي تجمع 3 نجوم. نجم في فن الديكور. نجمين من أهم نجوم الوطن العربى. يا ترى عرفتوا مين الثلاثة نجوم؟".واطلعي على في يوم ميلادها: تسريحات شعر روجينا تُلهم المرأة العصرية الأنيقةدائماً يمازح الفنان محمد هنيدي بخفة دمه المعهودة جمهوره ومحبيه من خلال مشاركة صوره في مرحلة الطفولة عبْر حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ حيث نشر صورة وعلق عليها: "هذه ليست صورة للفنان الشهير براد بيت في طفولته، ولكنها للفنان محمد هنيدي".كما استعاد ذكريات الطفولة بنشر صورة له عبْر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "الصورة دي اتصورتها أول شهر مايو والنهارده 24 مايو ولسه مخلصش".واستعاد الفنان حمادة هلال طفولته مع جمهوره ومتابعيه عبْر حسابه بموقع "إنستغرام"، بمشاركة صورة له من مرحلة الطفولة، وعلّق على الصورة قائلاً: "أيام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بواب المدرسة".حرصت الفنانة تارا عماد على استعادة ذكرياتها مع والدتها الراحلة، بمشاركة صورة لهما معاً أثناء طفولتها، ونشرت صورة عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها: "أتذكر أنني سألت أمي منذ حوالي عام عندما صادفنا هذه الصورة، لماذا أصنع هذا الوجه؟ ضحكت وقالت: لطالما كان لديك شيء جامح يدور في عقلك، وحشتيني أوي يا ماما".من الفنانات التي شاركت صورها وهي صغيرة، عندما نعت الفنانة ناهد رشدى، وشاركت صورة جمعتهما من أول مسلسل لها، وعلّقت عليها قائلة: "أستاذة ناهد رشدي الفنانة الجميلة والروح الطيبة. أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويُسكنها الجنة ونعيمها يا رب العالمين. من أجمل الذكريات وكان أول مسلسل ليّا".كما كشفت أيضاً صوراً وهي صغيرة برفقة والدها الراحل، وذلك احتفالاً بعيد الأب، وعلّقت هبة على الصور التي نشرتها من خلال حساب "إنستغرام" الخاص بها بـ"اسمه مجدى. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم. لديه كل المكونات لرجل حقيقي (آه والله) كنت محظوظة بهذا الرجل. عيد أب سعيد يا مجدي في الجنة".فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصورة لها في مرحلة الطفولة، وذلك عبْر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، من طفولتها، وعلّقت عليها: "ذكريات أيام الطفولة يلا وروني انتوا كمان صوركم وانتوا صغيرين على هاشتاج صورتك وأنت صغير".كما نشرتصوراً لها في مرحلة الطفولة مع والدتها؛ احتفالاً بيوم ميلادها، وذلك عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا أمي".وأيضاً شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي صورة من مرحلة الطفولة عبْر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين".

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رامي عادل إمام ينشر صورة من طفولته برفقة والده وجده

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هنا الزاهد تنشر مشهداً لها في مرحلة الطفولة

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وأيضاً نشر المخرجصورة نادرة له من طفولته تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام وجَده محمد إمام، عبْر حسابه بـ"إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جداً الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة ليا، دي من أحب الصور ليا، مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا. لا، لأن فيها جَدي الله يرحمه، محمد إمام الكبير، الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة".وتابع: "كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيِرقِيني ويدعيلي، وبيدعي لأبويا، روح يا عادل. ربنا يكرمك كمان و كمان، وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، اتمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بيا وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997. لكن دايماً حاسس إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".وشاركت هنا الزاهد من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو من أحد أعمالها وهي طفلة، وعلّقت عليه قائلة: "مين فاكر ده فيلم إيه؟".يمكنكِ متابعة 4 نجوم يغادرون منافسات موسم دراما رمضان 2025

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