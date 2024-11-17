محاولات للسيطرة على حريق شارع مارالياس وأصوات إنفجارات ناتجة عن انفجار بطاريات وأجهزة إلكترونية

تستمر محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت عقب الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة مار الياس، في وقت تتوالى أصوات الإنفجارات من المحل المستهدف الناجمة عن إنفجار بطاريات وأجهزة إلكترونية.

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