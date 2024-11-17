مدير الخدمة المدنية في لحج: 1,384موظفًا مدنيًا مزدوجًا بالمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج جنوبي البلاد محمَّد مَدَس، إن عدد الموظفين المدنيين المزدوجين والمتشابهين بالأسماء في عدد 17 مرفقاً إدارياً بالمحافظة، وتم رصدهم في القطاع العسكري بلغ ألفاً و 29 موظفاً.

جاء ذلك خلال تدشين مكتب الخدمة في لحج، اليوم الأحد، إجراء عملية المطابقة بين الموظفين المزدوجين في القطاعين المدني والعسكري، والقطاعين المدني والأمني بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ.

وأوضح مَدَس، أن 355 موظفاً مدنياً مزدوجاً ومتشابهاً في اسمه في عدد 16 وحدة إدارية بالمحافظة، جرى حصرهم في القطاع الأمني، بإجمالي عام وصل إلى ألف و 384 موظفاً مدنياً مزدوجاً.

وبيّن أن المكاتب العامة بمحافظة لحج، التي تم اكتشاف حالات الازدواج الوظيفي فيها، ووُجِدَت أسماء وأعداد موظفيها في السلك العسكري، سواء بالوظيفة المكرَّرة، أو بالتشابه في الاسم، وهي: مكاتب التربية والتعليم وعدد موظفيه المزدوجين 600 موظفاً.

وأضاف، أنه في مكتب الصحة العامة والسكان تم رصد ازدواج 99 موظفاً، والزراعة والري 23 موظفاً، والتعليم الفني والتدريب المهني 16 موظفاً، والأشغال العامة والطرق 14 موظفاً، والمالية 9 موظفين، والإدارة المحلية 7 موظقين، والشباب والرياضة 2 موظفين، والتخطيط والتعاون الدولي 1 موظف، والشؤون القانونية 1 موظف.

وتابع، أما في مصلحة الضرائب فقد بلغ عدد الموظفين المزدوجين 2 موظفين، وجامعة لحج 23 موظفاً، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 9 موظفين، وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 2 موظفين، وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور 2 موظفين، وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المُحسَّنة 2 موظفي، وصندوق التقاعد العسكري بالمحافظة 217 موظفاً مزدوجاً.

ونوَّه بأن المكاتب العامة بمحافظة لحج، التي جرى استنتاج حالات الازدواج الوظيفي منها، وتم العثور على أسماء وأعداد موظفيها في المجال الأمني، سواء بالوظيفة المكرَّرة، أو بالتشابه في الاسم، هي مكاتب التربية والتعليم وعدد موظفيه المزدوجين 251 موظفاً، والصحة العامة والسكان 44 موظفاً.

وأضاف، فيما مكتب الزراعة والري بلغ 9 موظفين، والتعليم الفني والتدريب المهني 4 موظفين، والأشغال العامة والطرق 5 موظفين، والمالية 9 موظفين، والإدارة المحلية 2 موظفين، والشباب والرياضة 1 موظف، والخدمة المدنية والتأمينات 1 موظف، والشؤون القانونية 1 موظف، ومصلحة الضرائب 3 موظفين، وجامعة لحج 10 موظفين، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 8 موظفين، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني 1 موظف، وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور 3 موظفين، وفرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة 2 موظفين.

وجدَّد مَدَس، دعوته للموظفين المزدوجين، بالإسراع في توجههم إلى لجنة مطابقة واستيفاء بيانات الموظفين المزدوجين والمتشابهة أسماؤهم بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين بدءاً من اليوم الأحد.

وأكد أن جميع الحالات المزدوجة والمتخلِّفة عن استكمال معلوماتها الوظيفية، سيطالها التنزيل النهائي من قاعدة البيانات المركزية التابعة لديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، وستتعرَّض للإجراءات القانونية والمحاسبة جرَّاء تنصلها من المسؤولية، عن تصحيح أوضاعها الوظيفية واستقرارها، وثباتها في وظيفة عمل رسمية واحدة فقط، وجهة عمل حكومية واحدة فقط، وحصولها فيها على راتب واحد فقط.