راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض يختارون هؤلاء المشتركين في فريقهم

ميرنا وليد - بيروت - في ختام حلقة اليوم من برنامج المواهب "اكس فاكتور"، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض المشتركين الذين سيضمونهم الى فريقهم.



راغب علامة اختار في فريقه: بنات الهاشم، عبد العزيز علي، عبادي، ابراهيم، أماندا معلوف، اسراء سعيدي، وروان.

فايز السعيد اختار : هاشم، بسام أحمد، مجيد خالد، شادي الشمالي، حور عبد الله، علي حسن وحلا طراد.

رحمة رياض اختارت: نايف، زينب وعثمان، حبيبة السعدي، ريان، عبد الحلبي، منير زايد، وناصر المشاري.

الجدير ذكره ان "اكس فاكتور" يعرض على قناة دبي.