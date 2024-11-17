راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض يختارون هؤلاء المشتركين في فريقهم

ميرنا وليد - بيروت - في ختام حلقة اليوم من برنامج المواهب "اكس فاكتور"، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض المشتركين الذين سيضمونهم الى فريقهم.
راغب علامة اختار في فريقه: بنات الهاشم، عبد العزيز علي، عبادي، ابراهيم، أماندا معلوف، اسراء سعيدي، وروان.
فايز السعيد اختار : هاشم، بسام أحمد، مجيد خالد، شادي الشمالي، حور عبد الله، علي حسن وحلا طراد.
رحمة رياض اختارت: نايف، زينب وعثمان، حبيبة السعدي، ريان، عبد الحلبي، منير زايد، وناصر المشاري.
الجدير ذكره ان "اكس فاكتور" يعرض على قناة دبي.
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