فايز السعيد لمشترك في "اكس فاكتور" : "والله عورت قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - قدّم المشترك ناصر المشاري من الكويت أغنية "صدقيني" للفنان عبد الله الرويشد في برنامج "اكس فاكتور"، وبدوره وجّه الفنان راغب علامة تحية كبيرة للرويشد.

لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان فايز السعيد والفنانة رحمة رياض والفنان راغب علامة عبّروا عن اعجابهم الكبير بأدائه، ونال "نعم" منهم.

وكان تعليق فايز السعيد لافتا، اذ قال لـ ناصر: "والله عورت قلبي".

الجدير ذكره ان برنامج المواهب "اكس فاكتور" يضم لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض، ويحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية على قناة دبي.

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