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‎تعيين سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا لهيئة التأمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التأمين تعيين سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسمها، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة وجمهورها.

وتلتزم الهيئة بتنظيم قطاع التأمين، وضمان استقراره وفعاليته، إلى جانب حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وإرساء مبدأ الشفافية في علاقة الهيئة مع مختلف وسائل الإعلام.

يذكر أن القحطاني شغل عدة مناصب قيادية أبرزها متحدث رسمي باسم برنامج حساب المواطن وبرنامج الإسكان ومدير عام للإعلام بوزارة الصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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