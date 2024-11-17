شكرا لقرائتكم خبر ‎تعيين سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا لهيئة التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التأمين تعيين سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسمها، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة وجمهورها.

وتلتزم الهيئة بتنظيم قطاع التأمين، وضمان استقراره وفعاليته، إلى جانب حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وإرساء مبدأ الشفافية في علاقة الهيئة مع مختلف وسائل الإعلام.

يذكر أن القحطاني شغل عدة مناصب قيادية أبرزها متحدث رسمي باسم برنامج حساب المواطن وبرنامج الإسكان ومدير عام للإعلام بوزارة الصحة.