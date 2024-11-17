وزارة الصحة: 3481 شهيدا و14786 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 29 شهيدا و122 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس السبت 16 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 29 شهيدا و 122 جريحا".

وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3481 شهيدا و14786 جريحا".