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مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد مقتل أحد جنوده، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًا في جنوب لبنان.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مركزا تابعا للجيش اللبناني في بلدة ماري، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

حرب إسرائيل على لبنان

وسقط الضحايا نتيجة قصف إسرائيلي باستخدام الدبابات، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، عن هجوم إسرائيلي في مدينة صيدا جنوبًا.
وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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