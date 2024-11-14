رانيا يوسف تفتتح كازينو للرقص الشرقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً للفنانة رانيا يوسف تعلن فيه دخولها عالم “البيزنس”، حيث كشفت عن افتتاحها كازينو للرقص الشرقي في أحد مولات أبو ظبي.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تدعو الجمهور لمشاركتها في افتتاح الكازينو، في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مول “الريم” بأبو ظبي.

يُذكر أن رانيا يوسف عادت إلى تصوير مشاهدها في مسلسل “روج أسود”، والذي كان قد توقف العمل فيه الفترة الماضية بسبب مشاركة أبطاله في “مهرجان الجونة السينمائي”.

ويشارك في بطولة مسلسل “روج أسود” عدد من النجوم، في مقدّمهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي…، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه حول قضايا حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وهو مكوّن من 30 حلقة، ومن المقرر أن يُعرض للجمهور فور الانتهاء من تصويره وعملية المونتاج.