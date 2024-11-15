"حزب الله": استهداف تجمّعَين لقوات العدو بمستوطنة يرؤون وثكنة دوفيف بمسيّرتَين انقضاضيتَين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بمسيّرة انقضاضيّة؛ وأصابت هدفها بدقّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابت هدفها بدقّة".