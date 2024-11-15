بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، بالعمل في العيادة الطبية المتنقلة في قضاء مرجعيون، بعد خروج مستشفى مرجعيون الحكومي عن العمل، حيث عملت مع فريق متخصص على اجراء فحوصات وتقديم ادوية مزمنة ومستعصية لعدد من ابناء بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة .
وستؤمن العيادة خدمات طبية مجانية من خلال أطباء أخصائيين وأدوية روتينية ومزمنة والتي ستتواجد في القرى ضمن برنامج اسبوعي ويتواجد فيها طبيب صحة عامة يقدم معاينات وأدوية مجانية روتينية ومزمنة، اضافة الى طبيب نسائي وطبيب أطفال.
كذلك ستقدم العيادة النقالة تخطيط قلب مجانيا للمرضى وفحصوصات للضغط والسكري وماكينة لفحص النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون والصليب الاحمر باشرا بتوفير خدمات صحية للمقيمين في بلدات قضاء مرجعيون بعد توقف المستشفى الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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