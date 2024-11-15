اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان اليوم، إن هناك تصاعدا مقلقا في الخسائر البشرية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في أنحاء لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: هناك تصاعد مقلق في الخسائر البشرية للضربات الإسرائيلية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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