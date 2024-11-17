الامارات | محمد صلاح: عدم نجاح تجربتي مع تشيلسي غيرت تفكيري.. الحل بالقراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أن عدم نجاح تجربته مع فريق تشيلسي الإنجليزي ببداية مشواره في الملاعب الإنجليزية، كانت نقطة البداية وانطلاقته مع القراءة، مشيراً إلى أنه بدأ ينظر للحياة بمنظور آخر، وقرر عدم إلقاء اللوم على الظروف أو أي أسباب خارجية من تعليق الخطأ عليها.

جاء ذلك خلال حضور النجم المصري للدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أسدل الستار عليها، اليوم الأحد، وسط إقبال جماهيري غفير، إذ توافد محبو محمد صلاح بكثافة قبل ساعات من الموعد المحدد لوصول النجم العالمي، واستقبله بفرحة كبيرة لدى وصوله إلى مركز أكسبو الشارقة.

وتحدث محمد صلاح في ندوة عن تجربته الرياضية والثقافية، مستعرضاً جانباً من حياته العملية، وأبرز الكتب التي قرأها في حياته وأثرت فيه، إضافة إلى مشواره مع كرة القدم.

وقال محمد صلاح عن بدايته مع القراءة: «البداية كانت عقب عدم نجاح تجربتي مع تشيلسي، لم أكن ألعب، القراءة غيرت تفكيري، فبدلاً من لوم المدرب والظروف التي أحاطتني، مثلما يفعل أي لاعب عربي، حاولت التعلم والاستفادة، فالشخص إذا أراد النجاح يجب أن لا يلوم الظروف وعليه البحث عن طريق جديد للنجاح وفي ذلك التوقيت أحببت القراءة جداً، وغيرت تفكيري بشكل كبير».

وعن بدايته مع الاحتراف مع فريق بازل السويسري، قال: «بالتأكيد البداية كانت صعبة، وبدأت في ملاحظة الأجواء الجديدة المحيطة به، والتكيف معها والاستفادة منها في تطوير طريقة تفكيري وقدراتي في كرة القدم، فقد كان التدريب والتركيز هو وسيلتي، وأبحث عن كل ما يقوم به اللاعبون وما يقدمون عليه من أجل التطور، والبحث عن التفوق على الجميع».

وتابع: «تأثرت كثيراً بالحياة المنظمة التي يعيشها اللاعبون المحترفون في الأندية الأوروبية، ونمط العيش اليومي الذي يساعد على التفوق والإبداع، ويجعل اللاعب يتفوق على اللاعبين في الاندية العربية، وقررت بيني وبين نفسي أن أكون مختلفا عن الجميع، وأكثر التزاما وتطورا منهم حتى أكون قدوة للاعبين العرب والأجانب، وأصبح سفيرا للوطن العربي في الغرب».

وأكد صلاح أن التزامه في تجربته الأولى مع بازل فتح أمامه الأبواب للانتقال إلى أندية أكبر، وأن طريقته في التفكير دفعته لمواصلة تطوير ذاته مما أوصله ليكون من أفضل لاعبي العالم خلال الفترة الحالية.

كما تحدث محمد صلاح عن مواطنه عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المتألق هذا الموسم على كل الأصعدة، وقال: «إمكانياته رائعة للغاية، فهو لاعب مهم للمنتخب ولفريقه أيضاً، لكن يجب أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياته بشكل أفضل».

وتابع: «من الضروري أن يتوقف الناس عن مقارنة عمر مرموش بي، مثل: هل سيكون صلاح الجديد؟ أو هل سيقدم أفضل مني أو أقل؟ لأن هذه المقارنات تضعه تحت ضغط كبير، وهو أمر لا يسعده بالتأكيد كلاعب.. أنتم تقارنونه بلاعب حقق نجاحا كبيراً على مدار السنوات الماضية، بينما هو لا يزال في بداية مسيرته، لذلك، علينا أن نتجنب مثل هذه المقارنات، فهي لن تفيده أبداً، بل علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون ضغوط».

وأكد نجم ليفربول محمد صلاح عن أمنيته في تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول هذا الموسم إضافة إلى تحقيق بطولة كبيرة أيضا مع منتخب مصر.