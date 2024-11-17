حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي وسعود المعلا والشيوخ بمناسبة زفاف عبدالله النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف الشيخ عبدالله، نجل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إلى كريمة عارف بن علي المهيري، وذلك في قصر الصفيا بعجمان.

وأقام صاحب السمو حاكم عجمان، حفل استقبال بمناسبة الزفاف، حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام، ومعالي محمد سعيد الكندي.

وتقبل التهاني من الحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي.

وتقدم أصحاب السمو الشيوخ والمعالي وكبار الضيوف والحضور إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وإلى الشيخ عبد الله بن أحمد بن حميد النعيمي، وآل النعيمي، وآل المهيري الكرام بصادق التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ العروسين، وأن يبارك لهما زواجهما الميمون، وأن يجمع بينهما في خير ومودة ورحمة.

حضر حفل الزفاف الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج المتنوعة.