فيلم Gladiator II يتصدّر شباك التذاكر السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كشفتعن حجم الإيرادات التي حققهاهناك، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، وتحديداً في الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر؛ حيث حظي بإقبالٍ جماهيري كبير، وسط منافسة شديدة بين 49 فيلماً متنوّعاً.وقالت هيئة الأفلام السعودية، إنّ شباك التذاكر حقق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر، مبيعات كبيرة، لأكثر من 427 ألف تذكرة، بقيمة 20.6 مليون ريال سعودي، فيما تصدّر فيلم Gladiator II قائمة الإيرادات، بالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه في دُور العرض داخل المملكة؛ حيث حقق 5.4 ملايين ريال، مقابل 68.8 ألف تذكرة مبيعة.وتدور أحداث الفيلم حول "لوشيوس"، ابن حبيبة "ماكسيموس" والتي تُعرف باسم "لوسيا"، ذلك في أعقاب وفاة "ماكسيموس" وانقلاب موازين القوة. وهو بطولة: بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، فريد هشينجر، جوزيف كوين، كوني نيلسن. والعمل تأليف ديفيد سكاربا، وإخراج ريدلي سكوت.أما المركز الثاني فكان من نصيب الفيلم الأمريكي Venom The Last Dance، والذي حقق 3.4 ملايين ريال، مقابل 76.2 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل شهر تقريباً، أكثر من 16.2 مليون ريال، بواقع 314.4 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول "إيدي" و"فينوم" اللذين يُصبحان مطارَدين من قِبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرار مدمر في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معاً. والعمل تأليف وإخراج كيلي مارسيل. وبطولة: توم هاردي، وجونو تيمبل، وستيفن جراهام.كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة The Wild Report إلى المركز الثالث، بعدما حقق خلال الأسبوع الماضي 2.7 مليون ريال، بمبيعات وصلت إلى 65.6 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الشهرين الماضيين؛ أي منذ طرحه في دُور العرض السعودية، نحو 18.3 مليون ريال، مقابل 417.7 ألف تذكرة مبيعة.أما المركز الرابع فذهب إلى فيلم red one، والذي حقق 2.4 مليون ريال، مقابل 50.5 ألف تذكرة مبيعة؛ ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 4.2 ملايين ريال، مقابل 82.2 ألف تذكرة.يمكنك قراءة: 11.9 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول من نوفمبروفي الأسبوع الأول له بصالات السينما السعودية، جاء فيلم "الهوى سلطان" بطولة: منة شلبي وأحمد داود، في المركز الخامس؛ حيث حقق 2.4 مليون ريال، مقابل 47 ألف تذكرة مبيعة. ويُشارك في بطولته كلّ من: أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد ‏كمال، نورين أبوسعدة، عماد رشاد، ‏فدوى عابد.‏تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.