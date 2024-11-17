شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد لحفيدتي عبد الرحمن أبو زهرة في المتحف المصري الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:52 ص

قدمت أميرة ومريم أبو زهرة، حفيدتا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حفل موسيقي في قلب المتحف المصري الكبير.



ووضعت مريم وأميرة لمستهما الموسيقية الخاصة في أول وأكبر حفل موسيقي من نوعه للأوركسترا الملكي البريطاني في مصر، والذي احتضنه بهو المتحف المصري الكبير، أعيد خلاله إحياء توليفة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية لكورساكوف وتشايكوفسكي ومزيج من أشهر الأعمال السينمائية الموسيقية، مثل هاري بوتر وحرب النجوم، وذلك تحت قيادة المايسترو العالمي ستيفن بيل.

ولمع نجم حفيدتي عبد الرحمن أبو زهرة بعزف الكمان الصولو، خلال الإطلالة التاريخية للأوركسترا الملكي في القاهرة عبر حفلين في يومين متتاليين حمل كل منهما لافتة كامل العدد من الحضور الجماهيري.



ويعد الأوركسترا الملكي البريطاني أعرق مؤسسة موسيقية فنية تمثل المملكة المتحدة وعلى رأسها الملك تشارلز الثالث كراعي رسمي للأوركسترا التابعة للمؤسسة الملكية، ومعروفة عالميا بتقديمها حفلات مرموقة لروائع موسيقى الأفلام السينمائية العالمية في كبرى مسارح العالم سنويا.











